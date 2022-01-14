Лайшев высказался о словах журналиста Лиса про фигуристку Щербакову

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался по поводу слов американского журналиста Дэвида Лиса о фигуристке Анне Щербаковой.

Он допустил, что в случае неудачного проката произвольной программы Щербакову не отправят на Олимпиаду в Пекин.

«У нас все по-честному решается. Кто сильнейший, тот и поедет. Все в руках федерации. Президент федерации, Чайковская, Тутберидзе — они все знают и понимают. Американские журналисты постоянно такое делают, во всех отраслях. Удивительно, как они в самбо не лезут. Просто мы их постоянно долбим в UFC. Боятся нас. Видим, что происходит. Русские не сдаются, мы полны оптимизма», — цитирует Лайшева «Чемпионат».

На чемпионате России Щербакова заняла третье место, а в короткой программе на чемпионате Европы она стала четвертой.