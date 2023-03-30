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Сегодня, 13:54

Фигурист Самарин рассказал, как ему помогло отстранение российских спортсменов

Ана Горшкова
Корреспондент
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Серебряный призер чемпионата Европы по фигурному катанию Александр Самарин рассказал о своей мотивации в условиях отстранения россиян от международных соревнований.

«Ситуация с отстранением наших спортсменов стала для всего спорта огромной потерей. А если брать мой настрой на сезон, то мне, наоборот, это дало кислорода, легкости, свободы. Помогло еще больше разобраться в себе. Самый серьезный отбор сезона был на чемпионат России, дальше финал Гран-при и Кубок Первого канала. Я стал более спокойно выходить на соревнования и получать удовольствие от момента, когда ты в данную секунду времени катаешься.

Я говорил и буду повторять много раз, что федерация сделала очень многое для нас. Она вложилась в этот сезон, чтобы у спортсменов было желание продолжать тренироваться и выступать. Нам оказали и оказывают сильную поддержку. Наше фигурное катание развивается и продолжает набирать популярность, причем огромными шагами даже в нынешних условиях», — приводит слова Самарина Metaratings.ru.

Международный союз конькобежцев (ISU) запретил российским спортсменам принимать участие в соревнованиях под эгидой организации после начала специальной военной операции на Украине. В июне 2022 года конгресс ISU продлил отстранение россиян до особого решения совета или конгресса организации.

Источник: Metaratings.ru
Фигурное катание
Александр Самарин
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