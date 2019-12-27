Евгения Медведева: «В тройку с пятого места? Я как-то в юниорах с 11-го попадала»

Российская фигуристка Евгения Медведева подвела итоги короткой программы на чемпионате России в Красноярске.

— Прокат был тяжелым. Болит нога. Коньки сломаны, вчера был сложный день, неприятное падение на тренировке, ботинок поврежден. Попытались оперативно найти новую пару, но ни моей модели, ни моего размера не оказалось.

Нашли для новичков. Сняли лезвие, поставили новичковые, ничего хорошего из этого не получилось. Поставили обратно, придумали максимум возможного.

На разминке не получилось ничего.

Сделала все что могла. Но старалась не думать о проблемах. Чувствую себя растерянной, неприятно. Буду ли стараться повторить подвиг с выходом на старых коньках завтра? Буду пытаться.

Из хорошего — справилась с нервами. Тряслись коленки и руки. Мы с Брайаном буквально скотчем коньки заматывали... Он сказал после проката, что гордится мной. Хочу сказать спасибо болельщикам.

Извините, что холодно реагировала после проката, было тяжело. Реально ли попасть в тройку с пятого места? Я как-то в юниорах с 11-го попадала. (Дмитрий Кузнецов)