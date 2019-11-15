Евгения Медведева: «Первое, что сделаю, вернувшись в гостиницу, поем»
21:19
Евгения Медведева, занимающая первое место по итогам короткой программы на московском этапе серии «Гран-при», призналась, что в дни соревнований обходится без еды.
— Перед соревнованиями я практически ничего не ем, — сказала Медведева. — Расслабляюсь, слушая музыку, так что первое, что я сделаю, когда вернусь в гостиницу, поем.
Произвольная программа женщин на турнире состоится 16 ноября и начнется в 17.25 по московскому времени. Медведева выступит предпоследней в сильнейшей разминке (Екатерина Беспалова)
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