Евгения Медведева – о Туктамышевой на командном ЧМ: "Я очень за нее рада"

Российская фигуристка Евгения Медведева на встрече с болельщиками в Москве призналась, что прямо перед выступлением следила за прокатом произвольной программы Елизаветы Туктамышевой на командном чемпионате мира в Японии, где россиянка стала лучшей.

– Смотрели ли вы прокаты на командном чемпионате мира? Мы подумали, что вы поэтому пришли позже, – спросила одна из болельщиц.

– Да, я смотрела прокат Лизы Туктамышевой. (Аплодисменты, к которым Евгения присоединяется.) Она большая молодец, я очень за нее рада. И наткнулась в Инстаграме на один из тройных акселей Рики Кихиры. Он был идеален. (Дмитрий Кузнецов)

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