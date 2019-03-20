Евгения Медведева: "Не буду аккуратничать в произвольной программе"

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева заявила, что постарается подойти к произвольному прокату с правильным психологическим настроем. Россиянка заняла четвертое место по итогам короткой программе на чемпионате мира Сайтаме.

- Отобраться на чемпионат мира было сложнее, чем выступать перед таким большим залом. Во время отбора у тебя внутри намного больше сомнений. Понимаешь, что одна ошибка - и ты никуда не едешь. А здесь ты понимаешь, что раз я на чемпионате мира, значит я достойна, что я уже многого достигла, и просто нужно показать, что я наработала. Наоборот, мне на крупных стартах спокойнее. При этом я такой человек, который на соревнованиях начинается аккуратничать. Постараюсь этого не допустить в произвольной программе, но и не переусердствовать. (Дмитрий Кузнецов)

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