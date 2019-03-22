Евгения Медведева: "Боль дала мне силы"

Российская фигуристка Евгения Медведева после произвольной программы рассказала о травме бедра. Во время общения с журналистами она держала лед у правой ноги.

- На разминке перед короткой программой потянула бедро. Боль дала мне силы. Я заглянула в свой резерв и почерпнула там энергию. Не переживайте, через неделю все пройдет. Мы через все пройдем. Сейчас мне уже лучше, спасибо. Мне сегодня было очень больно. Проблема... да, на самом деле, никакая, потянула бедро, потом стало чуть-чуть хуже. Благодаря боли я разозлилась.

Медведева набрала 223,80 балла по итогам короткой и произвольной программ и завоевала бронзу чемпионата мира. Золото взяла россиянка Алина Загитова (237,50), серебро у представительницы Казахстана Элизабет Турсынбаевой (224,76) (Дмитрий Кузнецов)

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