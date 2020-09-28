Этап Кубка России в Москве пройдет при ограниченном количестве зрителей

Московский этап Кубка России в октябре пройдет в присутствии зрителей, но количество мест будет серьезно ограничено, сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

Турнир должен пройти на арене «Мегаспорт» с 10 по 13 октября. На данный момент к участию заявлены Евгения Медведева, Александра Трусова, Александр Самарин, Артур Даниелян, Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Виктория Синицина / Никита Кацалапов.

— Московский этап Кубка России пройдет в присутствии зрителей, продажа билетов начнется, скорее всего, завтра, в крайнем случае в среду, — приводит ТАСС слова Когана. — Количество мест в «Мегаспорте» на этот раз будет серьезно ограничено — зрителей будет меньше, чем на сентябрьских контрольных прокатах, и болельщики будут допущены на трибуны с соблюдением всех санитарных норм. Зрители будут допущены только на соревнования взрослых в субботу и воскресенье.