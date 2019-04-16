"Empress Airlines отлетали свой последний рейс в этом сезоне". Туктамышева - о своем показательном номере

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева сообщила, что в последний раз в сезоне выступила со своим знаменитым показательным номером на командном чемпионате мира-2019 в японской Фукуоке. Спортсменка каталась в образе стюардессы под хит американской певицы Бритни Спирс "Toxic".

– Empress Airlines отлетали свой последний рейс в этом сезоне! – написала Туктамышева в своем Инстаграме.

22-летняя спортсменка – чемпион мира и Европы 2015 года. В текущем сезоне она стала победителем Skate Canada и заняла третье место в финале "Гран-при", уступив Рике Кихире и Алине Загитовой. Также фигуристка принимала участие в командном чемпионате мира, где стала второй в короткой и первой в произвольной программе.

Все о фигурном катании – здесь