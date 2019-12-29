Елизавета Туктамышева: «Есть теория, что если делаешь четверной тулуп, то сальхов тоже можно выучить»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что рассматривает вариант изучения других видов четверных прыжков в будущем. 23-летняя фигуристка на текущий момент владеет одним четверным прыжком — тулупом.

- Естественно, мы будем оттачивать тулуп до такого состояния, чтобы он был у меня такой же уверенный, как и тройной аксель, который я в прошлом сезоне так натренировала, что смогла включить два этих прыжка в произвольную программу, — сказала Туктамышева в интервью ТАСС. — Есть теория, что если ты делаешь четверной тулуп, то сальхов в принципе тоже можно выучить, я пока не очень в нее верю, но попробуем изучать. Раз уж я чувствую уже четыре оборота в воздухе, то мне не страшно будет попробовать еще какой-то четверной, но посмотрим, сейчас главное — стабилизировать четверной тулуп.

Мне было почти 23 года, и я сделала четверной тулуп, для меня это было очень значимо, потому что до последней тренировки, когда почувствовала его, не думала, что у меня получится, но потом поняла, что это возможно, и в тот же день его и сделала.