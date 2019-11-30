Элизабет Турсынбаева: «Тутберидзе идеальный баланс строгого тренера и человека с хорошими личностными качествами»

Действующая вице-чемпионка мира Элизабет Турсынбаева высказалась в адрес своего тренера Этери Тутберидзе. Она назвала ее очень требовательной и строгой на льду.

— Что можешь сказать о своем тренере — Этери Тутберидзе? Отличается ли то, какая она в жизни и на тренировках?

— Она очень требовательная и строгая на льду. Этери Георгиевна замечает любые детали, это помогает прогрессировать. Есть тренеры, которые всегда хвалят, восхищаются, я считаю, это не идет на пользу. Этери Георгиевна где-то строгая, где-то может пошутить. Она — идеальный баланс строгого, требовательного тренера и человека с хорошими личностными качествами, который поддержит в трудную минуту, — сказала Турсынбаева в интервью sputniknews.kz.

— Можно ли сказать, что она тренер-друг?

— У нас больше уважительные отношения, чем дружеские. Вообще, мне кажется, тренер-друг — это плохо для спортсмена. Строгость на льду помогает прогрессировать.