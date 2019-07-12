Екатерина Боброва: "На Олимпиаде я не болела против Загитовой"

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Екатерина Боброва во время эфира на Youtube-канале "СЭ" рассказала о своей дружбе с Евгенией Медведевой и событиях на Олимпиаде-2018, а также назвала чужими домыслами свое якобы отрицательное отношение к олимпийской чемпионке Пхенчхана Алине Загитовой.

– Женя морально старше своего возраста, - сказала Боброва. - А мне по ощущениям на несколько лет младше. Так что тут мы сходимся. А познакомились после того, как стали вместе жить на соревнованиях.

– В Пхенчхане тоже жили вместе?

– У нас была квартира. Мы жили вчетвером, вместе с Евгенией Тарасовой и Натальей Забияко.

– Можете вспомнить вечер после женской произвольной программы, вы общались с Евгенией?

– Я ее не видела. Она долго сдавала допинг-контроль, а у меня была тренировка перед показательными. Она сама написала: "Не жди, буду поздно". Но потом поговорили, конечно.

– Утешать пришлось?

– Не то слово. Скорее мы поняли как дальше с этим жить. Естественно Женя настраивала себя на другую медаль, это логично. Чтобы в космос отправлять определенную энергию, она не могла думать о другом раскладе. Когда он случился, нужно было принять и идти дальше.

– Было в команде разделение по поводу того, болеть за Загитову или Медведеву? Как-то обсуждались результаты, возможно?

– Я ни с кем это не обсуждала. Вообще из-за моей дружбы с Женей было очень много нападок поклонников Алины. Хочу сказать две вещи тем, кому не нравится моя дружба с Женей. На Олимпиаде я не болела против Алины. Я переживала за Женю, так как она моя подружка, а с Алиной впервые встретилась на Олимпийских играх. Но вообще я за Россию и за то, чтобы побеждал сильнейший. На тот момент была сильнее Алина, она выиграла, вопросов нет. Дело не в какой-то несправедливости. Это спорт, к этому нужно быть готовым. Многие говорили, что я загнобила Алину. Капитан, мол. Суть капитана не спрашивать, поел ли ты. Мы все взрослые спортсмены, добившиеся успехов. Если возникает вопрос, человек подходит сам. Каждый настраивается по-своему. Если Алина не просила совета, значит, она готовилась сама. Если бы я спросила, ты точно готова – я бы ее сбила. (Дмитрий Кузнецов)