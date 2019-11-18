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«Единственная пара, которая может обыграть чемпионов мира». Взгляд на перспективы Бойковой и Козловского из США

09:29
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Известный журналист из США Джеки Вонг выразил мнение, что победители московского этапа «Гран-при» в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский уже входят в число лучших пар мира.

— В этом сезоне пока есть единственная пара, которая способна бороться с парой Суй Вэнцзин и Хань Цун и это Бойкова/Козловский, — написал Вонг в Twitter.

— Мне нравится идея этого соперничества, — написал в ответ канадская фигуристка Меган Дюамель, являющаяся бронзовым призером личного турнира в парном катании Пхенчхана-2018.

До этого российский дуэт выиграл также канадский этап серии и первым из российских спортивных пар отобрался в Финал «Гран-при». В прошло сезоне китайская пара стала лучшей на чемпионате мира.

Бойкова и Козловский — новые лидеры? Они уверенно победили на втором этапе «Гран-при»

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