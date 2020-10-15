Олимпийская чемпионка в парном катании, супруга фигуриста Алексея Ягудина Татьяна Тотьмянина покинула шоу «Ледниковый период» из-за травмы.

«В составе участников нашего проекта произошли изменения. Во время исполнения одного из сложных элементов Татьяна Тотьмянина получила травму, которая не позволит ей в ближайшее время выйти на лед. Поэтому в эту субботу вы увидите выступление Вячеслава Чепурченко с Яной Хохловой! С нетерпением ждем нового выпуска, желаем Татьяне скорейшего восстановления и возвращения в проект», — говорится в Instagram-аккаунте шоу Первого канала.

«В жизни спортсмена всегда много травм, а когда выходишь на лёд с непрофессионалом никогда не знаешь, чем может закончится тренировка... При подготовке третьей программы случилось обидное падение и травма... Увы, два месяца работы, два замечательных эфира, и я снова вышла из строя. Жизнь продолжается, и я надеюсь на скорейшее возвращение в проект. Спасибо за абсолютную поддержку Илье Авербуху, Александру Файфману и Екатерине Цанава! Берегите себя!!! Всем здоровья!», — написала у себя в Instagram сама Тотьмянина.