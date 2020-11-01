«Думала: «Будь как Навка». Костомаров и Тодоренко получили максимум в «Ледниковом периоде»

Телеведущая Регина Тодоренко и олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров показали успешное выступление в очередном выпуске шоу «Ледниковый период». Пара каталась под песню «Llorando» в исполнении Ребекки Дель Рио.

За их выступление судьи показали максимальные оценки — 6,0 за технику и 6,0 за артистизм.

— Это действительно высший класс. Это космос! — сказал ведущий шоу, олимпийский чемпион Алексей Ягудин. — Мне кажется, это один из лучших номеров сегодняшнего выпуска.

— От проката к прокату, от программы к программе Регину просто не узнать, — восхитилась двукратная олимпийская чемпионка прыжкам с шестом Елена Исинбаева. — Мне становится страшно судить, потому что нет выше оценок, чем 6,0. А если всем ставить 6,0, то где тогда конкуренция? Дальнейших успехов, думаю, вы дойдете до финала. А что будет в финале, мне сложно представить. Может, Роман будет вертеть вас на одном пальце? Вы заслужили 6,0, 6,0, это объективно.

— Откуда вы взяли этот сюжет? — спросила председатель жюри Татьяна Тарасова. — Из сердца? Ничего себе! Я думала, это какая-то притча. Мне очень понравилось, Ромка, что ты учишь кататься профессионально. Как не хватает таких тренеров. Без устали учишь кататься.

— Я долго смотрела, как танцуют Татьяна Навка с Романом. И визуализировала: «Будь как Навка, будь как Навка, как бы поступила Навка в этом случае?» И у меня получилось, — сказала Тодоренко. — Получилось же? — обратилась она к многолетней партнерше Костомарова Татьяне Навке, сидевшей в жюри. Так показала знак одобрения.