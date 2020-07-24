«Долгое время не верила в «магический несуществующий вирус». Российская фигуристка переболела Covid-19

Российская фигуристка Анастасия Шпилевая, выступающая в паре с Григорием Смирновым переболела коронавирусом. Об этом спортсменка сообщила в Instagram.

«Хотела сохранить все в тайне, но теперь понимаю, что в этом нет никакого смысла, — написала Шпилевая. — Долгое время я, честно говоря, не верила в этот «магический несуществующий вирус», о котором говорят все вокруг. Тем не менее я очень трепетно относилась к своему здоровью, носила маску, перчатки.

Антисептик в сумочке стал моим обязательным аксессуаром. Но произошло то, что произошло. Я заболела... В подробности вдаваться не буду, но скажу только, что с такой болезнью я еще не сталкивалась никогда (и, дай Бог, больше никогда не столкнусь).

Я вылечилась, за что хочу сказать огромное спасибо всем врачам, медсестрам, и всему персоналу больницы ФМБЦ имени Бурназяна. Докторам за помощь. Своему дорогому партнеру,тренерам и родителям за колоссальную поддержку.

Но, к сожалению, это еще не конец истории. После того как я начала давать небольшую нагрузку своему организму, чтобы прийти в форму после длительной болезни, начались осложнения. Выйдя всего лишь на одну тренировку, я снова села дома. И передвигаться пока я могу только так.

К чему я это все пишу. Пожалуйста, берегите себя и своих близких. Будьте здоровы и соблюдайте меры предосторожности".