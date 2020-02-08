Дочь Тутберидзе: «Мама была права насчет танцев. Сейчас я не хотела бы быть одиночницей»

17-летняя российская фигуристка Диана Дэвис после завоевания путевки на юниорский чемпионат мира рассказала о решении перейти в танцы, которое изначально давалось ей с трудом. Вместе с Глебом Смолкиным она заняла третье место на юниорском первенстве России в Саранске.

— Действительно, изначально я не очень любила танцы, потому что хотела прыгать и привыкла тренироваться у мамы (Этери Тутберидзе). Но получается, она была права. Хочется прогрессировать, расти в танцах. Сейчас я уже не хотела бы кататься в одиночном, — сказала, смеясь, Дэвис. (Дмитрий Кузнецов)