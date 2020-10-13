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Директор «Самбо-70»: «Трусова одержала слабую победу и откаталась неуверенно. С Плющенко она не прибавит»

13:16
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал победу фигуристки Александры Трусовой на втором этапе Кубка России. После неудачной короткой программы в произвольной она обошла Камилу Валиеву и Дарью Усачеву из команды Этери Тутберидзе.

«Трусова одержала слабую победу и откаталась неуверенно, — приводит слова Лайшева ТНВ. — Саша катается на мастерстве, которое заложила еще Этери Тутберидзе. С Плющенко она пока ни в чем не прибавила и считаю, что и не прибавит».

Весной 16-летняя Трусова сменила группу Тутберидзе на академию Евгения Плющенко. Команда Тутберидзе работает на катке «Хрустальный» школы «Самбо-70».

Дополнительная информация:

https://tnv.ru/news/sport/131616-direktor-sambo-70-trusova-oderzhala-slabuyu-pobedu-ona-ne-pribavit-s-plyushchenko/

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