Директор «Самбо-70»: «Трусова одержала слабую победу и откаталась неуверенно. С Плющенко она не прибавит»
Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал победу фигуристки Александры Трусовой на втором этапе Кубка России. После неудачной короткой программы в произвольной она обошла Камилу Валиеву и Дарью Усачеву из команды Этери Тутберидзе.
«Трусова одержала слабую победу и откаталась неуверенно, — приводит слова Лайшева ТНВ. — Саша катается на мастерстве, которое заложила еще Этери Тутберидзе. С Плющенко она пока ни в чем не прибавила и считаю, что и не прибавит».
Весной 16-летняя Трусова сменила группу Тутберидзе на академию Евгения Плющенко. Команда Тутберидзе работает на катке «Хрустальный» школы «Самбо-70».
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https://tnv.ru/news/sport/131616-direktor-sambo-70-trusova-oderzhala-slabuyu-pobedu-ona-ne-pribavit-s-plyushchenko/