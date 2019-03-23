Чен побил рекорд Ханю и вышел в лидеры чемпионата мира

Американский фигурист Натан Чен безупречно выступил в произвольной программе на чемпионате мира в японской Сайтаме. Он исполнил четыре четверных прыжка в своем прокате.

Фигурист начал программу с трех элементов в четыре оборота: четверной лутц, четверной флип и четверной тулуп, а затем тройной аксель. Далее он выполнил три каскада во второй половине программы: четверной тулуп + тройной тулуп, тройной лутц+тройной тулуп, тройной флип+ойлер+тройной сальхов.

Чен получил 216,02 балла за свой прокат и 324,42 в сумме. Он установил новый мировой рекорд за произвольную программу и по сумме за два проката. Он обновил предыдущие достижения, который установил двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю на этом же турнире.

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