ЧМ-2019 среди юниоров, короткая программа девушек: прямая видеотрансляция

С 4 по 10 марта в Загребе проходит чемпионат мира-2019 по фигурному катанию среди юниоров.

В пятницу, 8 марта, девушки представят короткую программу. В Загребе выступают чемпионка России-2019 Анна Щербакова и победительница первенства России-2019 и чемпионка мира-2018 среди юниоров Александра Трусова. Третья спортсменка в составе сборной России – Ксения Синицына.

Первый канал в прямом эфире показывает все соревнования юношей, девушек, пар и танцевальных дуэтов. Видеотрансляция короткой программы девушек будет доступна на этой странице. Начало – 12.55 (время московское).

Порядок выступления россиянок (из 46 заявленных участниц):

Ксения Синицына – 19-й стартовый номер (третья из шести в разминке 4)

Анна Щербакова – 40-й стартовый номер (шестая, последняя в разминке 7)

Александра Трусова – 46-й стартовый номер (шестая, последняя в заключительной разминке 8)

Фигурное катание: материалы, новости, расписание и результаты соревнований // Видеотрансляции чемпионата мира-2019 по фигурному катанию среди юниоров