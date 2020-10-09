Бывшая подопечная Тутберидзе и Плющенко сменила школу

Российская фигуристка Анастасия Тараканова перешла в школу «Армия фигурного катания». Об этом «СЭ» рассказала сама 16-летняя победительница этапов юниорского Гран-при.

— Да, я действительно перешла, около месяца назад. У меня всё хорошо, — ответила Тараканова на вопрос корреспондента.

На одной из фотографий в социальных сетях Тараканова позирует с тренерами школы Ксенией Ивановой, Алексеем Карпуховым и Адьяном Питкеевым. Питкеев — еще один бывший ученик Этери Тутберидзе.

Тараканова тренировалась в «Хрустальном» в сезоне-2017/18, затем перешла в академию «Ангелы Плющенко», но со скандалом вернулась к Светлане Пановой из «Снежных Барсов». В ноябре 2019 года она выиграла пятый этап Кубка России с результатом 209,04 балла, в феврале участвовала в финале, но снялась с произвольной программы. (Дмитрий Кузнецов)