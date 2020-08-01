СМИ: Бузова выступит в новом сезоне «Ледникового периода», Собчак отказалась. Тодоренко встанет в пару с Костомаровым, Топалов — с Ильиных
20:41
Как утверждает «СтарХит», в новом сезоне «Ледникового периода» выступят певица Ольга Бузова, актриса Надежда Михалкова, ведущий Владимир Маркони, актриса Ирина Пегова, актриса Ольга Кузьмина.
Также среди участников одна из самых ярких пар российского шоу-бизнеса — ведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов, которые встанут в пару с олимпийскими чемпионами Романом Костомаровым и Еленой Ильиных соответственно.
Отметим, что в списке конкурсантов значилась Ксения Собчак, но потом телеведущая отказалась.
Руководит проектом хореограф-постановщик Илья Авербух, председателем жюри по традиции будет знаменитый тренер Татьяна Тарасова.
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