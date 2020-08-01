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СМИ: Бузова выступит в новом сезоне «Ледникового периода», Собчак отказалась. Тодоренко встанет в пару с Костомаровым, Топалов — с Ильиных

20:41
Регина Тодоренко. Фото instagram.com, photo.khl.ru
Регина Тодоренко. Фото instagram.com, photo.khl.ru

Как утверждает «СтарХит», в новом сезоне «Ледникового периода» выступят певица Ольга Бузова, актриса Надежда Михалкова, ведущий Владимир Маркони, актриса Ирина Пегова, актриса Ольга Кузьмина.

Также среди участников одна из самых ярких пар российского шоу-бизнеса — ведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов, которые встанут в пару с олимпийскими чемпионами Романом Костомаровым и Еленой Ильиных соответственно.

Отметим, что в списке конкурсантов значилась Ксения Собчак, но потом телеведущая отказалась.

Руководит проектом хореограф-постановщик Илья Авербух, председателем жюри по традиции будет знаменитый тренер Татьяна Тарасова.

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