Как утверждает «СтарХит», в новом сезоне «Ледникового периода» выступят певица Ольга Бузова, актриса Надежда Михалкова, ведущий Владимир Маркони, актриса Ирина Пегова, актриса Ольга Кузьмина.

Также среди участников одна из самых ярких пар российского шоу-бизнеса — ведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов, которые встанут в пару с олимпийскими чемпионами Романом Костомаровым и Еленой Ильиных соответственно.

Отметим, что в списке конкурсантов значилась Ксения Собчак, но потом телеведущая отказалась.

Руководит проектом хореограф-постановщик Илья Авербух, председателем жюри по традиции будет знаменитый тренер Татьяна Тарасова.