Бутырская рассказала, в чем кроются причины неудач Загитовой

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская ответила, в чем причины неудач олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

— На мой взгляд, в психологии. Проблемы Алины идут от головы. Ей не хватает уверенности, она же видит, что проигрывает в технике другим девочкам. Отсюда и срывы. Такой своеобразный сбой в системе, — приводит слова Бутырской RT.

Nелевизионная картинка иногда может давать искаженное впечатление. Но Алина выглядит не толстой, а женственной. Да, она уже девушка, и ей тяжело бороться. На Олимпиаде она была такой же девочкой, а сейчас началось взросление. Это со всеми произойдет, у всех появится вес, и мы будет говорить то же самое про остальных. Спрашивать: «А где же четверные»? Но это нормально.

Ей надо понять, для чего она катается. Потому что другие рвут и мечут, а она уже все выиграла, всего достигла.

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