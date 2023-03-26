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Букин — о причинах перехода к Жулину: «Мне очень понравилось, как он видит фигурное катание»

Алина Савинова
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Российский фигурист Иван Букин, выступающий в танцах на льду с Александрой Степановой, ответил на вопрос о причинах перехода в группу Александра Жулина.

«Нам было интересно. Я работал с ним в «Ледниковом периоде». Мне очень понравилось, как он видит фигурное катание, ставит, чувствует, указывает на ошибки. Для меня это важные критерии. Мы решили, что было бы неплохо основную свою спортивную карьеру поработать у него», — приводит Sport24 слова Букина.

22 марта стало известно о том, что двукратные чемпионы России перешли к Жулину из группы Александра Свинина и Ирины Жук.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2023-03-26-bukin-rasskazal-o-prichinakh-perekhoda-k-zhulinu-ochen-ponravilos-kak-on-vidit-figurnoye-kataniye-stavit-chuvstvuyet
Фигурное катание
Александр Жулин
Иван Букин
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