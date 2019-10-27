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Брайан Орсер: «Горжусь тем, что Медведева не сдалась»

02:58
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Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер поделился впечатлениями от выступления россиянки в произвольной программе «Гран-при Канады». Она заняла общеитоговое пятое место.

— Я очень горжусь тем, что она не сдалась, — цитирует специалиста «РИА Новости». —  Женя верила в себя, как и я в нее. Вместе мы будем работать над психологическим аспектом короткой программы. Ей нужно было через это пройти.

Фигурное катание: новости и обзоры, расписание, результаты и общий зачет Гран-при

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191027/1560263518.html

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