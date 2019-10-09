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Боброва и Депутат открыли школу по фигурному катанию в Балашихе

10:29

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командном турнире Екатерина Боброва вместе с супругом Андреем Депутатом открыли школу по фигурному катанию в подмосковной Балашихе. Фигуристы провели мастер-класс для детей из лечебно-научного центра «Русское поле», которые проходят реабилитацию после перенесенных онкологических заболеваний и заболеваний крови.

— В рамках волонтерства приходим с медалями в больницы, где дети приходят реабилитацию, — рассказала Боброва. — Многие думают: «Что она носит свои медали и хвастается?». Но на самом деле для больных детей подержать их в руках — это счастье. Ведь они лежат в палатах, никуда не выйти, мамы рядом сидят в масках, а тут мы приходим, подписываем футболки, даем подержать наши медали, для них это счастье.

Если говорить о школе, то мы очень долго вынашивали эту идею. Было много предложений от разных катков в Москве, близко к центру, рядом с метро, но аренда льда обошлась бы недешево. Нам же больше хотелось сделать доступную школу. Потому что раньше фигуристы, которые впоследствии стали олимпийскими чемпионами начинали тренироваться бесплатно, а сейчас такой возможности нет.

Мы сделали минимальную наценку, чтобы обеспечить зарплату тренерам, психологу, хореографу и судье, которые у нас будут, а также оплачивать аренду льда. Мы даже в карман себе ничего не положим, просто хотим дать психологический и физический фундамент детям, чтобы на втором году тех, у кого будет хорошо получаться, поверьте, у нас есть связи, отдать в сильные школы фигурного катания, где они смогут развиваться и идти к высочайшему уровню. Для нас это будет счастье. (Екатерина Беспалова)?

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