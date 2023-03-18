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18 марта, 12:30

Бестемьянова заявила, что без российских фигуристов смотреть международные соревнования неинтересно

Виктория Кравченко
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает, что без российских фигуристов смотреть международные соревнования неинтересно.

«Что касается женского одиночного и парного катания, то мы сейчас на несколько голов выше, чем весь мир. После наших соревнований смотреть международные в этих видах не так интересно, там нечему удивляться. Если говорить о мужском катании и танцах, то нам есть к чему стремиться», — цитирует Бестемьянову ТАСС.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

Источник: https://tass.ru/sport/17304191
Наталья Бестемьянова
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