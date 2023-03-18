Бестемьянова заявила, что без российских фигуристов смотреть международные соревнования неинтересно

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает, что без российских фигуристов смотреть международные соревнования неинтересно.

«Что касается женского одиночного и парного катания, то мы сейчас на несколько голов выше, чем весь мир. После наших соревнований смотреть международные в этих видах не так интересно, там нечему удивляться. Если говорить о мужском катании и танцах, то нам есть к чему стремиться», — цитирует Бестемьянову ТАСС.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.