Авербух: «Очень хочу увидеть, как Медведева с Загитовой вместе ведут «Ледниковый период»

Серебряный призер Олимпиады, хореограф и постановщик Илья Авербух рассказал, что хочет увидеть фигуристок Алину Загитову и Евгению Медведеву вместе в качестве ведущих шоу «Ледниковый период».

— Ведущие — это некая телевизионная составляющая, — сказал в интервью журналисту Василию Конову Авербух. — Вообще, за все отвечает руководство «Первого канала». Я предлагаю состав участников, они согласовывают. Практически всегда все согласовывается, потому что моему мнению доверяют. Тем не менее, это не мой проект, а проект «Первого канала».

Решение по ведущим принимает только канал. Переговоры велись не мной. Я вообще не вел ни одного переговора ни с Женей, ни с Алиной. Сначала фигурировало, что могут быть они двое, потом, что только одна. В общем, договорились, что есть Загитова. Мне кажется, что в итоге все сложилось нормально.

Я очень хочу увидеть Женю и Алину вместе, мне кажется, что за ними еще есть будущее. Потому что в их соединении возможно соединение болельщиков, никому не нужны эти футбольные страсти в фигурном катании. Мы все с опаской говорим, произнося имя того или иного спортсмена, потому что сразу вылетает какая-то история, что кто-то за кого-то топит или быстро переобулся. Господи, какой ужас!

Загитова и Медведева — две великие фигуристки. Алина — олимпийская чемпионка 2018 года, Женя была второй на тех Играх, но много сделала для фигурного катания, к тому же, два раза выигрывала чемпионат. Мы каждую из них любим и уважаем.