Антон Шулепов: «Меня обвиняли в нацизме при звезде Давида на груди»

Российский фигурист Антон Шулепов прокомментировал свой костюм для произвольной программы «Список Шиндлера». Наполовину он из формы офицера Третьего Рейха, наполовину — из тюремной робы узника Освенцима.

— Вас обвиняли в нацизме при звезде Давида на груди?

— Да. Как будто я надсмотрщик концлагеря. А у них там штаны совсем другие, да у них и звезды Давида не было, у них были немецкие знаки.

— ISU приносил извинения за включение костюма «по ошибке», вот что непонятно.

— Интересно, зачем они его тогда выставляли, если знали, что потом придется извиняться?

— Вы не очень верите, что это была ошибка?

— Я вообще не знал, что есть какие-то номинации. Мне на самом деле все равно. Я пытаюсь передать образ на льду и ни в коем случае не нациста. Знаете, в Америке как? Они судятся по всякой мелочи. Вот жили бы мы там, сейчас бы начали судиться, потому что это некрасиво. Мне, например, обидно, когда меня называют нацистом. Я, наоборот, против этого. (Дмитрий Кузнецов)

Полное интервью Шулепова можно прочитать здесь.