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Анна Щербакова: «На этом соревновании я очень хотела показать четверной прыжок»

19:26
Анна Щербакова. Фото AFP
Анна Щербакова. Фото AFP
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Российская фигуристка Анна Щербакова прокомментировала свою победу на этапе «Гран-при» в Италии.

«На этом соревновании я очень хотела показать четверной прыжок, — сказала Щербакова. — Это было моей главной целью, потому что я его долго не показывала. Это только первый этап «Гран-при», короткая программа — не конец света. Будем работать дальше. Я очень сконцентрировано все делала, старалась прорабатывать все в мелочах. Посмотрю, как все выглядело со стороны».

Второй стала еще одна россиянка Майя Хромых. На третьем месте Луна Хендрикс из Бельгии.

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Сергей Федоров все материалы автора
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