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Андрей Букин: «Кихира по-прежнему будет серьезным конкурентом для наших спортсменок»

14:29
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Олимпийски чемпион в танцах на льду Андрей Букин высказал мнение о неудачном выступлении японской фигуристки Рики Кихиры в короткой программе финала серии «Гран-при» в итальянском Турине.

- На этот раз выступила неудачно Кихира, но она по-прежнему будет серьезным конкурентом для наших спортсменок. Да, она допустила ошибку, но это не значит, что-то же самое произойдет, скажем, на чемпионате мира, — цитирует Букин RT.

По итогам короткой программы Кихира, допустившая падение, занимает шестое место, набрав 70,71 балла.

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/694861-bukin-kihira-final-gran-pri

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