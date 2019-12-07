Андрей Букин: «Кихира по-прежнему будет серьезным конкурентом для наших спортсменок»

Олимпийски чемпион в танцах на льду Андрей Букин высказал мнение о неудачном выступлении японской фигуристки Рики Кихиры в короткой программе финала серии «Гран-при» в итальянском Турине.

- На этот раз выступила неудачно Кихира, но она по-прежнему будет серьезным конкурентом для наших спортсменок. Да, она допустила ошибку, но это не значит, что-то же самое произойдет, скажем, на чемпионате мира, — цитирует Букин RT.

По итогам короткой программы Кихира, допустившая падение, занимает шестое место, набрав 70,71 балла.