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Алина Загитова: «На соревнованиях одно волнение, в шоу — совершенно другое»

29 ноября 2019, 22:16
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, что испытывает совершенно другое волнение, выступая в шоу, в отличии от соревнований.

Загитова и олимпийская чемпионка 2006 года Татьяна Навка на открытии «ГУМ-катка» на Красной площади в Москве представили фрагмент спектакля «Спящая красавица».

— Для меня это одинаково, потому что на соревнованиях одно волнение, в шоу — совершенно другое волнение, — приводит «РИА Новости» слова Загитовой. — Тоже хочется показать максимум, чтобы зрители остались довольными.

Напомним, что Загитова примет участие в шоу Татьяны Навки. Там она предстанет в роли спящей красавицы. Мюзикл «Спящая красавица. Легенда двух королевств» состоится в декабре 2019 — январе 2020 года в Москве во дворце спорта «Мегаспорт».

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191129/1561768065.html

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