Алиев начнет подготовку к новому сезону после призыва в армию

Российский фигурист Дмитрий Алиев будет готовиться к следующему сезону после призыва в армию, сообщил тренер спортсмена Евгений Рукавицын.

- Сезон действительно был не самым удачным, и сейчас для меня, как тренера, главная задача - сделать так, чтобы Дима подошел к работе в межсезонье с желанием тренироваться и головой, свободной от негативных мыслей. Он впервые за многие годы отправится на отдых, восстановится, - цитирует тренера ТАСС. - В мае Диму ждет призыв в армию, какое-то время он проведет в расположении части, а дальше мы возобновим работу. В первых числах июня проведем двухнедельный сбор в Италии, затем еще две недели в Кисловодске, тоже в горах, после чего, как обычно, Прибалтика. К сентябрьским контрольным прокатам будем готовиться уже непосредственно в Санкт-Петербурге.

19-летний Дмитрий Алиев занял седьмое место на Олимпиаде-2018. Также он занял пятое место на чемпионате России и девятое - в финале Кубка России.