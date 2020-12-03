Алена Леонова: «Не надо останавливать сезон из-за заболевших, расписание уже составлено»

Российская фигуристка Алена Леонова в беседе с «СЭ» прокомментировала снятие фигуристов с этапа Кубка России из-за коронавируса.

— Как вы считаете, стоит ли приостановить сезон, учитывая сколько наших ребят уже снялись?

— Я думаю нет, ведь расписание уже составлено. Если только реально получится закончить этап для всех досрочно, но не думаю, что на это пойдут. Что-то переносить, на мой взгляд, уже поздно, потому что в декабре уже чемпионат России.

— А что вы думаете по поводу снятия Туктамышевой? Насколько это большая потеря для этапа?

— Для этапа это не особо большая потеря. Самое главное, чтобы у нее все прошло как можно легче, без осложнений. Потому что, кончено, хочется видеть Лизу на достаточно высоком месте на Чемпионате России. Мне кажется, она ничего особо не потеряет, сейчас главное — сохранить здоровье, а не выступать в такой ситуации.

(Алла Родкина)