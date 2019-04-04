Алексей Ягудин: "Теперь у женщин все, а у мужиков пока ничего. Просто это жизнь"

Олимпийский чемпион-2002 Алексей Ягудин еще раз подвел итоги чемпионата мира, отметив, что мужское фигурное катание в России переживает не лучшие времена.

– В целом это был очень хороший для нас чемпионат мира. Столько медалей! Даже в танцах, от которых мы так давно этого ждали, - цитирует Ягудина "Фонтанка". - В женщинах вообще триумф. В парах могли бы зацепиться за золото, но китайцы просто гениальные. Наши молодцы, что справились. И у нас еще на подходе пара Москвиной (Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали шестыми на чемпионате мира). Но они только начинают. Нужно время, чтобы люди их увидели, запомнили и чтобы они еще раз доказали, что они высочайшего уровня. А у мужчин... ну если только считать провалом, что не защитили три квоты и на следующий год поедут только два парня. Вот мне говорят: зачем ты все время критикуешь Коляду? Да я не критикую. Просто мне настолько обидно всегда было, ведь у того же Коляды есть все. Я это во всех интервью говорю. У кого-то есть прыжки, у кого-то стиль катания, а он целиковый, как гостиница all inclusive. У него все это есть. И я не знаю даже, чего ему не хватает. Такое ощущение, что он не умеет соревноваться. С другой стороны, я после чемпионата мира посидел и подумал: ведь это и есть сейчас уровень нашего мужского фигурного катания. Лучше нет.

– Уж как-то слишком низкий этот уровень, особенно с учетом традиций.

– Давайте вспомним те годы, когда были Плющенко, Ягудин, Кулик. Мы выигрывали подряд Олимпиаду за Олимпиадой. А в женщинах что было? Ничего. А теперь у женщин все, а у мужиков пока ничего. Просто это жизнь, в которой, как на бирже, – вверх-вниз, вверх-вниз. Возможно, нужно просто подождать. Я уже в шутку говорю нашим парням: возьмите мастер-класс у женщин. Может, нужно Коляду отправить куда-нибудь, где с ним будут пожестче общаться. Я, конечно, не тренер, и мне неправильно давать советы, но я сторонний наблюдатель, который знает, что такое полноценный фигурист. А из всех наших мужиков это Коляда. Вот, например, есть Самарин. Он мне очень импонирует. Он не такой хореографичный, как Коляда. Но он борется до последнего.