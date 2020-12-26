ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Алексей Мишин хочет взять уроки у тренера Бузовой

Алексей Мишин. Фото скриншот Первого канала
Алексей Мишин. Фото скриншот Первого канала

Заслуженный тренер РФ по фигурному катанию Алексей Мишин остался в восторге от прогресса телеведущей и певицы Ольги Бузовой на шоу «Ледниковый период». Бузова в паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым дошла до финала шоу.

— Это метаморфоза! Оля, как можно так преобразиться?! — сказал Мишин в эфире Первого канала. — Кто был твой тренер?! Я должен брать у него уроки! Дима, ты нашел верное решение — крутые дуги. То, что у вас хорошо получалось. Спасибо тебе.

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