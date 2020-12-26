Алексей Мишин хочет взять уроки у тренера Бузовой

Заслуженный тренер РФ по фигурному катанию Алексей Мишин остался в восторге от прогресса телеведущей и певицы Ольги Бузовой на шоу «Ледниковый период». Бузова в паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым дошла до финала шоу.

— Это метаморфоза! Оля, как можно так преобразиться?! — сказал Мишин в эфире Первого канала. — Кто был твой тренер?! Я должен брать у него уроки! Дима, ты нашел верное решение — крутые дуги. То, что у вас хорошо получалось. Спасибо тебе.