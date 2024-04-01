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Сегодня, 15:35

Петросян — о Малинине: «Интересно за ним наблюдать. Наверное, у него какой-то дар»

Аделия Петросян считает, что у фигуриста Ильи Малинина дар
Ана Горшкова
Корреспондент
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Фигурист Илья Малинин.
Илья Малинин.
Фото USA Today Sports

Чемпионка России Аделия Петросян поделилась впечатлениями от выступления Ильи Малинина на прошедшем чемпионате мира по фигурному катанию.

«Я смотрела его прокат и просто не верила, что он каждый следующий прыжок выезжает и выезжает. А ведь там заходы еще сложные были, и я просто удивлялась каждому этому элементу. Наверное, это какой-то дар у человека, которым он еще и умеет пользоваться. Очень круто! Интересно за ним наблюдать. Конечно, желаю ему здоровья и сил выкатывать такой контент», — приводит слова Петросян Sport24.

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Американский фигурист Малинин набрал 333,76 балла по сумме двух прокатов на чемпинате мира в Монреале. В произвольной программе 19-летний спортсмен сделал шесть четверных прыжков, получил 227,79 балла и установил новый мировой рекорд.

16-летняя Петросян является чемпионкой России 2024 года, двукратной победительницей финала «Гран-при России» (2023, 2024), обладательницей двух медалей юниорской серии «Гран-при» и серебряным призером чемпионата России по прыжкам (2024).

Источник: Sport24
Фигурное катание
Аделия Петросян
Илья Малинин
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