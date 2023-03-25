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Сегодня, 16:04

Трусова высказалась об американском фигуристе, который не умеет делать четверные

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Серебряный призер Олимпиады 2022 года в женском одиночном катании Александра Трусова поделилась мнением об американском фигуристке Джейсоне Брауне, который не умеет делать четверные.

«Смотреть на прокаты без четверных не так интересно. Но конкретно Джейсон Браун красиво катается, у него доделаны все детали, выезды. В любом случае его выступления мне нравятся. В остальных случаях мне нравится, когда делают четверные», — сказала Трусова в эфире Окко.

Браун на чемпионате мира-2023 занял пятое место, набрав по сумме двух программ 280,04 балла.

Фигурное катание
Александра Трусова
Джейсон Браун
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