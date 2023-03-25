Шома Уно выиграл домашний чемпионат мира, Малинин — третий
Японский фигурист Шома Уно выиграл домашний чемпионат мира-2023, который проходит в Сайтаме (Япония).
По сумме двух программ он набрал 301,14 балла.
Серебро ЧМ-2023 взял кореец Чха Чжун Хван (296,03 балла). Бронзу завоевал американец Илья Малинин (288,44).
Ученик Этери Тутберидзе Морис Квителашвили, представляющий Грузию, занял 20-е место.
25-летний Уно стал двукратным чемпионом мира в мужском одиночном катании.
Чемпионат мира по фигурному катанию-2023
Сайтама, Япония
Мужчины
Итоговое положение
1. Шома Уно (Япония) — 301,14
2. Чха Чжун Хван (Южная Корея) — 296,03
3. Илья Малинин (США) — 288,44
4. Кевин Аймо (Франция) — 282,97
5. Джейсон Браун (США) — 280,04
6. Казуки Томоно (Япония) — 273,41
7. Киган Мессинг (Канада) — 265,16
8. Лукас Бричги (Швейцария) — 257,34
9. Маттео Риццо (Италия) — 256,04
10. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 253,11
11. Владимир Литвинцев (Азербайджан) — 251,76
12. Даниэль Грассль (Италия) — 244,43
13. Денис Васильев (Латвия) — 243,15
14. Михаил Шайдоров (Казахстан) — 236,93
15. Сота Ямамото (Япония) — 232,39
16. Марк Городницкий (Израиль) — 232,13
17. Михаил Селевко (Эстония) — 230,94
18. Андреас Нордебак (Швеция) — 233,52
19. Никита Старостин (Германия) — 217,87
20. Морис Квителашвили (Грузия) — 212,32
21. Эндрю Торгашев (США) — 210,59
22. Цзинь Боян (Китай) — 204,22
23. Адам Хагара (Словакия) — 203,26
24. Маурицио Цандрон (Австрия) — 194,31
Произвольная программа
1. Шома Уно (Япония) — 196,51
2. Чха Чжун Хван (Южная Корея) — 196,39
3. Илья Малинин (США) — 188,06
4. Кевин Аймо (Франция) — 187,41
5. Джейсон Браун (США) — 185,89
6. Казуки Томоно (Япония) — 180,73
7. Маттео Риццо (Италия) — 176,76
8. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 173,33
9. Лукас Бричги (Швейцария) — 171,16
10. Владимир Литвинцев (Азербайджан) — 169,05
11. Киган Мессинг (Канада) — 166,41
12. Михаил Шайдоров (Казахстан) — 161,52
13. Денис Васильев (Латвия) — 160,78
14. Даниэль Грассль (Италия) — 157,93
15. Сота Ямамото (Япония) — 156,91
16. Марк Городницкий (Израиль) — 154,24
17. Михаил Селевко (Эстония) — 154,13
18. Андреас Нордебак (Швеция) — 150,07
19. Никита Старостин (Германия) — 142,34
20. Морис Квителашвили (Грузия) — 139,27
21. Эндрю Торгашев (США) — 139,18
22. Адам Хагара (Словакия) — 132,97
23. Цзинь Боян (Китай) — 129,18
24. Маурицио Цандрон (Австрия) — 123,95