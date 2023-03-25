Шома Уно выиграл домашний чемпионат мира, Малинин — третий

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Японский фигурист Шома Уно выиграл домашний чемпионат мира-2023, который проходит в Сайтаме (Япония).

По сумме двух программ он набрал 301,14 балла.

Серебро ЧМ-2023 взял кореец Чха Чжун Хван (296,03 балла). Бронзу завоевал американец Илья Малинин (288,44).

Ученик Этери Тутберидзе Морис Квителашвили, представляющий Грузию, занял 20-е место.

25-летний Уно стал двукратным чемпионом мира в мужском одиночном катании.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2023

Сайтама, Япония

Мужчины

Итоговое положение

1. Шома Уно (Япония) — 301,14

2. Чха Чжун Хван (Южная Корея) — 296,03

3. Илья Малинин (США) — 288,44

4. Кевин Аймо (Франция) — 282,97

5. Джейсон Браун (США) — 280,04

6. Казуки Томоно (Япония) — 273,41

7. Киган Мессинг (Канада) — 265,16

8. Лукас Бричги (Швейцария) — 257,34

9. Маттео Риццо (Италия) — 256,04

10. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 253,11

11. Владимир Литвинцев (Азербайджан) — 251,76

12. Даниэль Грассль (Италия) — 244,43

13. Денис Васильев (Латвия) — 243,15

14. Михаил Шайдоров (Казахстан) — 236,93

15. Сота Ямамото (Япония) — 232,39

16. Марк Городницкий (Израиль) — 232,13

17. Михаил Селевко (Эстония) — 230,94

18. Андреас Нордебак (Швеция) — 233,52

19. Никита Старостин (Германия) — 217,87

20. Морис Квителашвили (Грузия) — 212,32

21. Эндрю Торгашев (США) — 210,59

22. Цзинь Боян (Китай) — 204,22

23. Адам Хагара (Словакия) — 203,26

24. Маурицио Цандрон (Австрия) — 194,31

Произвольная программа

1. Шома Уно (Япония) — 196,51

2. Чха Чжун Хван (Южная Корея) — 196,39

3. Илья Малинин (США) — 188,06

4. Кевин Аймо (Франция) — 187,41

5. Джейсон Браун (США) — 185,89

6. Казуки Томоно (Япония) — 180,73

7. Маттео Риццо (Италия) — 176,76

8. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 173,33

9. Лукас Бричги (Швейцария) — 171,16

10. Владимир Литвинцев (Азербайджан) — 169,05

11. Киган Мессинг (Канада) — 166,41

12. Михаил Шайдоров (Казахстан) — 161,52

13. Денис Васильев (Латвия) — 160,78

14. Даниэль Грассль (Италия) — 157,93

15. Сота Ямамото (Япония) — 156,91

16. Марк Городницкий (Израиль) — 154,24

17. Михаил Селевко (Эстония) — 154,13

18. Андреас Нордебак (Швеция) — 150,07

19. Никита Старостин (Германия) — 142,34

20. Морис Квителашвили (Грузия) — 139,27

21. Эндрю Торгашев (США) — 139,18

22. Адам Хагара (Словакия) — 132,97

23. Цзинь Боян (Китай) — 129,18

24. Маурицио Цандрон (Австрия) — 123,95