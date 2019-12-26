Егорян и Мамедов обеспокоены ситуацией с центром подготовки фехтовальщиков

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян и вице-президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов обеспокоены тем, что российское фехтование может потерять один из ведущих регионов страны.

Ранее Егорян у себя в Instagram сообщила, что Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта уволил саблисток Светлану Вертелецкую, Викторию Ковалеву и Анастасию Кочетову, а также рапиристку Оксану Мартинес Хауреги.

— Я об этой новости узнал еще в Лобне на недавнем Кубке России, — цитируют «РИА Новости» Мамедова. — Помимо названных Яной спортсменок, в список входят тренеры Елена Жемаева и Александр Чернышев. Я считаю, так распоряжаться судьбами спортсменов и тренеров просто неправильно. Рассуждаю даже не как человек, который выступал за область и сейчас в ней работает, я рассуждаю как представитель ФФР и тренер сборной. Мы сейчас просто потеряем целый регион для нашего вида спорта. И не просто регион, а один из ведущих в России.