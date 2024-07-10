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Сегодня, 16:40

В Steam выйдет игра про брутального Владика — она похожа на S.T.A.L.K.E.R, Half-Life и DOOM одновременно

Богдан Виноградов
Корреспондент
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В Steam появилась страница российского инди-шутера VLADiK BRUTAL — выглядит игра весьма любопытно.

Игра, сделанная единственным разработчиком и выпущенная от лица студии с названием Narko Games, напоминает S.T.A.L.K.E.R., DOOM и Half-Life.

По сюжету главному герою придется сражаться в мире антиутопии вымышленной восточноевропейской страны — как с людьми, так и с монстрами.

В описании автор игры обещает 12 видов оружия, «брутальную систему повреждений» и, что немаловажно, минимальное количество багов.

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