В Steam выйдет игра про брутального Владика — она похожа на S.T.A.L.K.E.R, Half-Life и DOOM одновременно

В Steam появилась страница российского инди-шутера VLADiK BRUTAL — выглядит игра весьма любопытно.

Игра, сделанная единственным разработчиком и выпущенная от лица студии с названием Narko Games, напоминает S.T.A.L.K.E.R., DOOM и Half-Life.

По сюжету главному герою придется сражаться в мире антиутопии вымышленной восточноевропейской страны — как с людьми, так и с монстрами.

В описании автор игры обещает 12 видов оружия, «брутальную систему повреждений» и, что немаловажно, минимальное количество багов.