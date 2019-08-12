Стал известен возможный формат матча всех звезд на The International 2019

Матч всех звезд на The International 2019 по Dota 2 может пройти в режиме All Random Deathmatch. Об этом сообщили датамайнеры, которые обнаружили описание в файлах локализации.

All Random Deathmatch — режим, в котором игрокам даются случайные герои после каждой смерти, при этом они не повторяются. При смене персонажа сохраняется уровень и инвентарь. Выигрывает тот, кто первым сделает 40 фрагов или уничтожит трон оппонента.

Участники шоу-матча будут выбираться не голосованием, а по показателям фэнтези-очков в групповом этапе. Владельцы Battle Pass смогут выбрать любимого игрока и получить за него фэнтези-очки.