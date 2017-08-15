Призовой фонд The International 2017 составил 24,79 миллиона долларов

Итоговая сумма призовых The International 2017, который проходил в Сиэтле со 2-го по 12 августа, составила 24,79 миллиона долларов. Она увеличивалась за счет краудфандинга – продажи Боевого пропуска, который открывает для пользователей дополнительные возможности в игре. Четверть поступивших от геймеров по всему миру денег переводилась в призовой фонд The International.

Победу на турнире одержала Team Liquid, которая переиграла в гранд-финале Newbee (3:0). Триумфаторам досталось 10,86 миллиона долларов, проигравшим финалистам – 3,95 миллиона. Российская Virtus.pro заняла 5-6 место и увезла домой 1,11 миллиона, Team Empire – 617 тысяч.