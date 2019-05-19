04:03 | Киберспорт — DOTA 2

OG прошла на EPICENTER Major 2019

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OG победила Alliance в финале нижней сетки плей-офф закрытых европейских отборочных на EPICENTER Major 2019 по Dota 2. Матч завершился со счетом 2:1.

Команда Йохана "n0tail" Сундштайна получила последний слот на чемпионат для Европы.

Закрытая квалификация для Европы прошла с 15 по 18 мая в онлайне. Коллективы играли за квоты на EPICENTER Major, который проведут 22–30 мая в Москве. На турнире 16 команд разыграют миллион долларов и 15 тысяч очков DPC.

 

 

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/og-proshla-na-epicenter-major-2019

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