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11 октября, 12:36

NaVi не смогла выйти в финальную стадию The International 2022

Иван Торопцев
Корреспондент
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Украинская команда по Dota 2 Natus Vincere не смогла выйти в финальную стадию The International 2022.

Во втором раунде нижней сетки квалификационного плей-офф турнира The International 2022: Last Chance NaVi уступила китайской Xtreme Gaming со счетом 1-2.

По итогам The International 2022: Last Chance в основную стадию выходят две команды — победители верхней и нижней сетки плей-офф. В финале верхней сетки сыграют российская Virtus.Pro и западноевропейская Team Liquid.

The International 2022 проходит с 8 по 30 октября в Сингапуре.

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