Киберспорт
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Киберспорт   //    DOTA 2

Natus Vincere сыграют с FlyToMoon в финале верхней сетки отборочных на WESG 2019

08:20

Natus Vincere обыграли jfshfh178 в полуфинале отборочных на WESG 2019 по Dota 2. Коллектив Андрея «Mag» Чипенко завершил встречу со счетом 2:0 — на первой карте NAVI была засчитана техническая победа — и прошел в финал верхней сетки.

Ранее FlyToMoon справилась с Team Unique со счетом 2:0 и встретится с Natus Vincere. Финалы отборочных для СНГ на World Electronic Sports Games 2019 проходят с 29 ноября по 7 декабря. Четыре коллектива разыграют квоту в основной этап чемпионата, на котором 24 команды разыграют 800 тысяч долларов.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/natus-vincere-sygrayut-s-flytomoon-v-finale-otborochnykh-na-wesg-2019

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир