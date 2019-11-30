Natus Vincere сыграют с FlyToMoon в финале верхней сетки отборочных на WESG 2019

Natus Vincere обыграли jfshfh178 в полуфинале отборочных на WESG 2019 по Dota 2. Коллектив Андрея «Mag» Чипенко завершил встречу со счетом 2:0 — на первой карте NAVI была засчитана техническая победа — и прошел в финал верхней сетки.

Ранее FlyToMoon справилась с Team Unique со счетом 2:0 и встретится с Natus Vincere. Финалы отборочных для СНГ на World Electronic Sports Games 2019 проходят с 29 ноября по 7 декабря. Четыре коллектива разыграют квоту в основной этап чемпионата, на котором 24 команды разыграют 800 тысяч долларов.