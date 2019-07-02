Бывшие игроки Alliance собрали команду на квалификацию к The International

Экс-участники Alliance и The Final Tribe Йонас "jonassomfan" Линдхольм и Аксел "Pablo" Кальман сформировали коллектив, который выступит в открытых отборочных Европы на The International 2019 (Dota 2).

Напарниками шведов станут Рой "Rajjix" Раджи (Double Dimension, Bursaspor Esports) и Пету "Peksu" Ваатайнен (SFTe-sports, Vega Squadron). В миде будет выступать 17-летний британец пакистанского происхождения "symetricaL".

Открытые отборочные для Европы на TI9 пройдут 3-6 июля. По их итогам шесть коллективов попадут в закрытый этап, где к ним присоединятся The Final Tribe и Chaos. На The International пройдет один коллектив.