Путин, Левитин и Поздняков поддержат Гаджимагомедова на Европейских играх

Сегодня в Минске завершаются вторые Европейские игры.

В заключительный день соревнования посетил Президент Российской Федерации Владимир Путин, помощник Президента РФ, первый вице-президент ОКР Игорь Левитин и президент ОКР Станислав Поздняков.

Как сообщает Team Russia, они поддержат российского боксера Муслима Гаджимагомедова в золотом поединке с белорусом Владиславом Смягликовым в весовой категории до 91 кг.

Напомним, что сборная России досрочно завоевала первое общекомандное место по медалям.