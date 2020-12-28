Четырехкратный олимпийский чемпион и экс-президент СБР Александр Тихонов в беседе с «СЭ» прокомментировал состав мужской сборной на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU.

«На безрыбье и рак рыба. Столько времени, а не появилось ни одной новой фамилии — вот это страшно, — заявил Тихонов «СЭ». — Что мы можем дождаться от тех, кого вы назвали? Логинов, если придет в себя, может что-то показать. А Гараничев и Бабиков не обыграют сегодняшних лидеров. И чего мы ждем к Олимпиаде? Они столько лет пытаются что-то доказать и никак не получается.

И абсолютно безграмотность тренировочного процесса и нагрузок. Безграмотное отношение тренерского коллектива. Пак, Барнашов — те прохвосты и жулики, которые потратили деньги Прохорова и развалили все до основания. Это мошенники, допингисты, которые за 13 лет ничего не решили. Какая уверенность будет у спортсмена, когда он сидит и слушает этих товарищей? Это психологическая травма".

На Кубке мира выступят Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Кирилл Стрельцов, Игорь Малиновский и Антон Бабиков.

В состав на Кубок IBU включены Семен Сучилов, Илья Гаврилов, Евгений Идинов, Евгений Сидоров, Рустам Каюмов, Карим Халили, Никита Поршнев и Даниил Серохвостов.

(Константин Колмаков)