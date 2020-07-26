Домрачева назвала самую неожиданную победу в карьере

Бывшая белорусская биатлонистка, четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева назвала победу в женской эстафете на Играх-2018 самой неожиданной в карьере. Белорусская четверка взяла золото Олимпиады, которое стало для Домрачевой четвертым. В том же году по окончании сезона спортсменка завершила карьеру.

— Каждая из наград дорога сердцу, и это бесспорно, — цитирует Домрачеву «Беларусь сегодня». — Каждая медаль завоевана в работе на износ, в сражении с собой и с соперниками. Каждая из них навевает свои неповторимые воспоминания. Первая золотая незабываема и очень дорога, хотя и все остальные дороги не менее. О каждой можно рассказать свою историю. Самая неожиданная, но и одна из самых эмоциональных — эстафетная золотая.

Выходя на старт, мы, конечно, понимали, что у нас есть хорошие шансы попасть на пьедестал: три из четырех спортсменок того состава на момент выступления находились в топ-15 мирового рейтинга. Мы выходили с желанием сражаться и отдавать себя за команду и наших настоящих болельщиков, идти вперед, не оглядываясь на разного рода трудности. Мы понимали, что возможно все. Но, обнимаясь на финише с девчонками, казалось, каждая из нас не может до конца поверить в свершившееся. Это было такое яркое и суперэмоциональное, пробирающее до слез и до дрожи завершение такой непростой Олимпиады.